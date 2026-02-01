Belen Rodriguez a Che tempo che fa | Maria De Filippi è molto intelligente e c’è quando uno ha bisogno

Questa sera a Che tempo che fa, Belen Rodriguez si è aperta con Fabio Fazio. Ha parlato della sua carriera e di tre donne che le sono state vicine e l’hanno aiutata a crescere. La showgirl si è detta grata a Maria De Filippi, definendola molto intelligente e presente quando serve. La puntata è stata ricca di ricordi e riflessioni sulla sua vita professionale.

Questa sera, domenica 1 febbraio 2026, Belen Rodriguez, ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio, ha avuto modo di parlare della sua carriera e delle tre donne che l’hanno aiutata a crescere ad evolvere. Belen ha dunque parlato di Maria De Filippi sottolineando che è una donna molto intelligente da cui ha imparato molto e che è una persona su cui si può contare quando si ha bisogno. Ecco le sue parole. Belen Rodriguez a Che tempo che fa: le belle parole su Maria De Filippi. Parlando della sua carriera e delle persone che l’hanno positivamente influenzata e fatta crescere professionalmente, Belen Rodriguez a Che tempo che fa ha speso belle parole per Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Fabrizio Corona critica Maria De Filippi per aver influenzato la carriera di Belen Rodriguez, sottolineando come le decisioni di una conduttrice possano avere ripercussioni sul percorso professionale degli artisti.

Belen Rodriguez si è allontanata dalla televisione, secondo Fabrizio Corona, a causa di Maria De Filippi.

