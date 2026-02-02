Basta una parola e scatta la truffa | se ti chiamano non dire mai questa frase
Una semplice parola può far scattare la truffa, avvertono gli esperti. Se ricevi una telefonata sospetta, meglio non rispondere con frasi che potrebbero confermare il nostro coinvolgimento. Basta una parola sbagliata e rischiamo di cadere nella trappola di chi cerca di ingannarci. È importante stare attenti e non lasciarsi convincere troppo facilmente.
E’ bene fare attenzione quando si riceve una telefonata, c’è una parola che può portarci a essere vittime di una truffa, ecco quale. Subire una truffa non piace certamente a nessuno, anche se è un errore credere che possa capitare sempre agli altri o comunque a chi è particolarmente sprovveduto e non sa bene cosa fa. I malintenzionati, infatti, sono diventati ormai sempre più attenti nel loro modo di agire, per questo sono in grado d i architettare sistemi nuovi e complessi così da far finire nel loro mirino un numero maggiore di persone, compreso chi non ha mai vissuto un’esperienza simile convinto di sapere gestire tutto al meglio. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondimenti su Sequestro telefonico
Se ti chiamano e riattaccano (anche se non rispondi) sei nei guai: la rete ti ha ‘intercettato’
Se ti arriva questa email sei nei guai: ma c’è un dettaglio che smaschera subito la truffa
Ultime notizie su Sequestro telefonico
Argomenti discussi: Basta una poesia per raggirare il sistema dell’IA; MILANO, POLIZIOTTO SOTTO TIRO: BASTA PAROLE, SERVONO LEGGI; Frana a Pisogne, la protesta di chi è isolato: Basta parole, vogliamo i fatti; Cibo olimpico | Cosa mangiano gli atleti giapponesi.
Lo stato dell'unione, se basta una parolaCi vogliono senz'altro dei bravi attori e un testo all'altezza della situazione per tenere i telespettatori incollati allo schermo per un paio d'ore a seguire due coniugi in crisi che parlano seduti ... avvenire.it
Basta la parola: il Caffè Scorretto dell’11 novembre 2025In Italia si vive meglio: la ministra Daniela Santanchè non poteva che condividere il post di una famiglia inglese che si era trasferita in Italia immaginando che il bel Paese sole e mare, pizza e ... unionesarda.it
Basta una parola per far diventare gli occhi lucidi - facebook.com facebook
A volte basta una parola a far da ponte, a colmare distanze. buon sabato x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.