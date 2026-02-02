Una semplice parola può far scattare la truffa, avvertono gli esperti. Se ricevi una telefonata sospetta, meglio non rispondere con frasi che potrebbero confermare il nostro coinvolgimento. Basta una parola sbagliata e rischiamo di cadere nella trappola di chi cerca di ingannarci. È importante stare attenti e non lasciarsi convincere troppo facilmente.

E’ bene fare attenzione quando si riceve una telefonata, c’è una parola che può portarci a essere vittime di una truffa, ecco quale. Subire una truffa non piace certamente a nessuno, anche se è un errore credere che possa capitare sempre agli altri o comunque a chi è particolarmente sprovveduto e non sa bene cosa fa. I malintenzionati, infatti, sono diventati ormai sempre più attenti nel loro modo di agire, per questo sono in grado d i architettare sistemi nuovi e complessi così da far finire nel loro mirino un numero maggiore di persone, compreso chi non ha mai vissuto un’esperienza simile convinto di sapere gestire tutto al meglio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Basta una parola e scatta la truffa: se ti chiamano, non dire mai questa frase

Approfondimenti su Sequestro telefonico

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sequestro telefonico

Argomenti discussi: Basta una poesia per raggirare il sistema dell’IA; MILANO, POLIZIOTTO SOTTO TIRO: BASTA PAROLE, SERVONO LEGGI; Frana a Pisogne, la protesta di chi è isolato: Basta parole, vogliamo i fatti; Cibo olimpico | Cosa mangiano gli atleti giapponesi.

Lo stato dell'unione, se basta una parolaCi vogliono senz'altro dei bravi attori e un testo all'altezza della situazione per tenere i telespettatori incollati allo schermo per un paio d'ore a seguire due coniugi in crisi che parlano seduti ... avvenire.it

Basta la parola: il Caffè Scorretto dell’11 novembre 2025In Italia si vive meglio: la ministra Daniela Santanchè non poteva che condividere il post di una famiglia inglese che si era trasferita in Italia immaginando che il bel Paese sole e mare, pizza e ... unionesarda.it

Basta una parola per far diventare gli occhi lucidi - facebook.com facebook

A volte basta una parola a far da ponte, a colmare distanze. buon sabato x.com