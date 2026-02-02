La Computer Gross di basket maschile Serie B subisce la seconda sconfitta consecutiva. La squadra di Crocetta Torino perde contro Use Empoli 73-67, non riuscendo a mantenere la lucidità negli ultimi minuti. Nonostante alcuni buoni momenti, i giocatori non trovano la via del canestro nel momento decisivo, lasciando spazio agli avversari. Villar con 23 punti e Ciano con 14 sono i migliori in campo, ma non bastano a evitare la sconfitta.

Crocetta Torino 73 Use Empoli 67 DON BOSCO CROCETTA TORINO: Villar 23, Perez 13, Ciano 14, Hida 3, Cellino 6, Minnucci 8, Rosso 2, Percoco 4, Zelati, Lachello, Ingrosso. All.: Maino. USE COMPUTER GROSS: Ciano 8, Rosselli 12, Cipriani 10, De Leone 15, Tosti 12, Soviero 6, Paluzzi 2, Regini 2, Baldacci, Sakellariou n.e., Sesoldi. All.: Valentino. Arbitri: Franceri di Savona e Ghirardo di Orbassano. Parziali: 15-19; 35-36; 54-48. TORINO – Seconda sconfitta consecutiva per l’Use Computer Gross, che resta così a quota 16 punti. Se il ko contro Lucca al Pala Sammontana di Empoli aveva però lasciato molto amaro in bocca perché deciso nel finale da un fischio inspiegabile del direttore di gara, stavolta sul campo della giovane truppa piemontese gli uomini di coach Valentino probabilmente non potevano fare più di così. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket maschile Serie B. Seconda sconfitta di fila per la Computer Gross. Nel momento clou manca la giusta lucidità

Approfondimenti su Crocetta Torino Use Empoli

L'Use Computer Gross conquista una vittoria importante in trasferta contro Virtus Siena, sfiorando il successo con una prestazione di squadra di alto livello.

