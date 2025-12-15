Basket B Interregionale L’Use Computer Gross espugna Siena Sakellariou è super nonostante la febbre Il successo ha un sapore dolcissimo

L'Use Computer Gross conquista una vittoria importante in trasferta contro Virtus Siena, sfiorando il successo con una prestazione di squadra di alto livello. Nonostante la febbre, Sakellariou si conferma decisivo, contribuendo al risultato finale di 83-79. Un risultato che rappresenta un successo dal sapore particolarmente dolce per la squadra interregionale.

VIRTUS SIENA 79 COMPUTER GROSS 83 STOSA VIRTUS SIENA: Costantini R. ne, Braccagni 9, Redaelli 3, Costantini 14, Calvellini 8, Morciano 18, Gianoli 14, Bartelloni ne, Guerra 13, Cini ne, Crocetta, Tasselli ne. All. Evangelisti. USE COMPUTER GROSS: Ciano 6, Giantini ne, Sesoldi ne, Rosselli 7, Cipriani 20, Sakellariou 20, De Leone 15, Marini ne, Tosti 2, Soviero 3, Paluzzi 10, regini. All. Valentino (ass. QuartuccioCappa). Arbitri: Marinaro di Cascina e Puliga di Perugia. Parziali: 16-23; 38-40; 56-56. SIENA – Una vittoria sudata, ma dal sapore dolcissimo: questo l’epilogo del match che ieri sera ha visto l’ Use Computer Gross espugnare l’ostico parquet della Virtus Siena, diventando così i primi in stagione a violare il fortino del Pala Corsoni. Sport.quotidiano.net

