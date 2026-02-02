Bambino cade dallo scivolo mentre è a scuola | 8mila euro alla famiglia dal Comune dopo la causa

Il Comune di Milano ha deciso di risarcire la famiglia di un bambino di circa otto anni con oltre 8mila euro, più le spese legali. Il bambino si era fratturato l’avambraccio cadendo dallo scivolo durante una pausa a scuola, dopo uno scontro con un compagno. L’incidente era avvenuto alcuni anni fa nel giardino della scuola d’infanzia comunale, e ora la famiglia ha ottenuto il risarcimento dopo aver fatto causa.

Accordo tra Comune e famiglia "senza responsabilità". Il risarcimento assicurativo non era stato valutato adeguato ed era stata promossa una causa al giudice di pace Il Comune di Milano risarcirà per oltre 8mila euro (più spese varie) la famiglia di un bambino che, qualche anno fa, nel giardino della scuola d'infanzia comunale, si fratturò l'avambraccio cadendo a terra mentre saliva su uno scivolo in giardino, dopo uno scontro con un coetaneo. Lo si apprende da una delibera di giunta, con la quale Palazzo Marino ha accettato di accordarsi con la famiglia in seguito a una sentenza del giudice di pace.

