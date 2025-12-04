A meno di un anno dalle elezioni di metà mandato, la risicata maggioranza dei Repubblicani alla Camera si trova di fronte a quello che The Hill ha definito un «esodo» di deputati. Axios riporta che finora quattro membri hanno già lasciato il Congresso anticipatamente, mentre altri 23 hanno annunciato che non si ricandideranno al termine del mandato. In confronto, sono 17 i Democratici che lasceranno il loro ruolo. Per l’Asinello significa che dovrà reclutare volti noti o emergenti, capaci di mantenere la base elettorale per non cedere il controllo della Camera ai Democratici. Tra le defezioni dei Repubblicani spicca Marjorie Taylor Greene, figura di spicco del movimento MAGA e fedelissima di Donald Trump, con il quale nelle scorse settimane ha avuto uno scontro pubblico piuttosto acceso, a conferma di un malcontento che colpisce anche l’ala più trumpiana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump rischia un esodo di Repubblicani alla Camera in vista delle midterm