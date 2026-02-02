Durante la partita tra Cremonese e Inter, Emil Audero è stato colpito da un petardo lanciato dai tifosi nerazzurri. L’attaccante della Cremonese è rimasto in campo, anche se ha subito uno choc per l’esplosione a pochi metri. Nonostante il colpo, ha deciso di continuare a giocare, evitando che l’incidente influenzasse il risultato della partita.

Partiamo dalla fine: Emil Audero ha vinto la sua personale partita perché, nonostante lo choc di essersi visto esplodere un grosso petardo a poca distanza, ha scelto di rimanere in campo evitando conseguenze che avrebbero potuto cambiare anche il corso sportivo della sfida tra Cremonese e Inter. E’ stato fortunato, nel senso che le conseguenze del folle gesto di un tifoso che ha causato l’incidente, non sono state gravi ed è anche stato estremamente corretto, visto che avrebbe potuto provare a garantirsi una discussione su un eventuale vittoria a tavolino chiedendo il cambio. Il portiere della Cremonese è stato pubblicamente ringraziato dal presidente dell’Inter, Beppe Marotta, e dai nerazzurri che già in campo avevano colto la gravità di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Audero colpito da un petardo lanciato dai tifosi dell’Inter: cosa è successo

