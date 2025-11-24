Incontri mostre mercatini e iniziative sociali | gli eventi di fine novembre e inizio dicembre in Valtrebbia
Dal 1° novembre 2025 al 6 gennaio 2026Natale a BobbioBobbio, centro storicoLotteria con lo shopping bobbiese che ti manda in vacanza. «Fai 5 acquisti e partecipa al concorso. Vivi la magia del Natale in uno dei borghi più belli d’Italia. Tra luci scintillanti, musica e tante sorprese, Bobbo ti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Mostra, cinema e incontri: tutte le iniziative di SOS Donna a Faenza per il 25 novembre - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne, il Centro Antiviolenza SOS Donna ha messo in campo un ricco calendario ... Da ravennanotizie.it
Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 21 al 23 novembre: tutti gli eventi - Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Lo riporta trentotoday.it
Mostre, concerti, giochi e mercatini. La festa patronale entra nel vivo - Buccinasco, Comitato delle parrocchie e Comune insieme per la collettività. Secondo ilgiorno.it