Assegno unico aumenti da febbraio | tabella importi Inps e nuove maggiorazioni Da marzo gli arretrati

Da ilmessaggero.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da febbraio, le famiglie con figli riceveranno aumenti sull'assegno unico. L'Inps ha pubblicato i nuovi importi, che tengono conto di una rivalutazione dell'1,4%. Gli arretrati arriveranno da marzo, mentre le maggiorazioni rimarranno in vigore per tutto il 2024.

Gli aumenti dell'assegno unico scattano ufficialmente da febbraio. I nuovi importi ufficiali - con la rivalutazione dell'1,4% - sono stati pubblicati dall'Inps. Assegno unico, da febbraio gli aumenti Gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio 2026 saranno corrisposti invece a partire dalla mensilità di marzo. Anche a febbraio (i pagamenti arrivano il 19-20 del mese), come già accaduto a gennaio, l'Isee utilizzato per calcolare l'importo dell'Auu sarà quello in corso di validità al 31 dicembre 2025. Il nuovo Isee "agevolato" specifico per le prestazioni assistenziali (vedi qui l'articolo) sarà invece utilizzato a partire da marzo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

