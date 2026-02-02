Da febbraio, le famiglie con figli riceveranno aumenti sull'assegno unico. L'Inps ha pubblicato i nuovi importi, che tengono conto di una rivalutazione dell'1,4%. Gli arretrati arriveranno da marzo, mentre le maggiorazioni rimarranno in vigore per tutto il 2024.

Gli aumenti dell'assegno unico scattano ufficialmente da febbraio. I nuovi importi ufficiali - con la rivalutazione dell'1,4% - sono stati pubblicati dall'Inps. Assegno unico, da febbraio gli aumenti Gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio 2026 saranno corrisposti invece a partire dalla mensilità di marzo. Anche a febbraio (i pagamenti arrivano il 19-20 del mese), come già accaduto a gennaio, l'Isee utilizzato per calcolare l'importo dell'Auu sarà quello in corso di validità al 31 dicembre 2025. Il nuovo Isee "agevolato" specifico per le prestazioni assistenziali (vedi qui l'articolo) sarà invece utilizzato a partire da marzo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Assegno unico, aumenti da febbraio: tabella importi Inps e nuove maggiorazioni. Da marzo gli arretrati

Approfondimenti su Assegno Unico

L'Inps ha annunciato che da febbraio 2026 l’assegno unico aumenterà dell’1,4%.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Assegno Unico, aumenti da FEBBRAIO: NUOVE CIFRE INPS! TABELLA + ARRETRATI DA MARZO

Ultime notizie su Assegno Unico

Argomenti discussi: Assegno unico 2026: aumenti dell'1,4% da febbraio, nuove fasce Isee e pagamenti automatici. Inps pubblica gli importi aggiornati e conferma il ricalcolo retroattivo per chi presenta la DSU entro giugno; Assegno unico, aumenti da febbraio: tabella importi Inps e nuove maggiorazioni. Da marzo gli arretrati; Assegno Unico, Ecco gli importi per il 2026; Assegno unico 2023: novità e aumenti.

Assegno Unico, Ecco gli importi per il 2026L’Inps recepisce l’aumento ISTAT dell’1,4% registrato nel 2025. L’assegno base, per ogni figlio minore, oscillerà tra i 204€ e 58€ al mese a seconda della fascia ISEE del nucleo familiare. Aumenti i ... pensionioggi.it

Assegno Unico, da febbraio gli aumenti e le maggiorazioniIl nuovo Isee agevolato specifico per le prestazioni assistenziali entrerà invece in vigore dal mese di marzo ... ilfattovesuviano.it

INPS ha rilasciato la nuova tabella dell'assegno unico con gli importi aggiornati al 2026. L'assegno varia in base all'ISEE e va da un massimo di 203,80€ a un minimo di 53,80€. Sono inoltre previste diverse maggiorazioni a seconda dei casi. Con ISEE - facebook.com facebook

L'assegno unico universale subisce un incremento dell'1,4% a partire da febbraio 2026. L'Inps ha pubblicato ufficialmente i nuovi importi rivalutati secondo l'adeguamento annuale al costo della vita. x.com