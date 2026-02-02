Nella giornata di sabato, a Torino, sono scoppiate violenze durante le proteste contro Askatasuna. Alcuni manifestanti hanno preso di mira i poliziotti, in nome di difendere il movimento. Il professor Odifreddi ha commentato la situazione, dicendo che protestare è giusto, anche se ci sono dubbi su chi ci sia dietro i teppisti. Intanto, circolano voci su un possibile nuovo partito di sinistra chiamato Falce & Distiguo, che potrebbe riunire chi condanna le violenze, anche quelle di Torino.

Falce & Distiguo, potrebbe essere il nome di un nuovo partito di sinistra, l’ennesimo, in grado di riunire tutti coloro che condannano le violenza con i “se” e con i “ma”, a cominciare da quelle di sabato a Torino che hanno preso di mira i poliziotti in nome della difesa di Askatasuna. Tra i “distinguisti” di sinistra oggi emerge prepotentemente la figura del professor Piergiorgio Odifreddi, matematico e intellettuale, già docente di logica all’Università di Torino e alla Cornell University, che risponde alle parole della procuratrice generale del Piemonte Lucia Musti sulle “connivenze” tra buoni e cattivi, tra borghesia e proletariato, tra manifestanti pacifici e teppisti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Askatasuna, il prof Odifreddi straparla: “Giusto protestare, chissà chi c’è dietro i teppisti. In piazza nel segno di Mandela”

In Iran, le proteste si sono estese a molte città, coinvolgendo giovani, studenti e lavoratori, e hanno portato a numerosi arresti e vittime.

Le tensioni a Torino sono esplose ancora una volta con scontri tra gruppi legati ad Askatasuna e le forze dell’ordine.

