Ascolti tv domenica 21 dicembre | L’Eredità Chi vuol essere milionario Zelig on
Ascolti tv domenica 21 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 21 dicembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda L’Eredità – Speciale Telethon. Su Rai 3 Report. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario. Su Italia 1 Zelig on. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 21 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 21 dicembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Ascolti tv domenica 7 dicembre: Lady Machbet, Chi vuol essere milionario, Zelig on
Leggi anche: Ascolti tv domenica 7 dicembre: chi ha vinto tra Chi vuol essere milionario, Report e Che tempo che fa
I programmi in tv domenica 21 dicembre 2025; Stasera in tv (21 dicembre), scontro tra Marco Liorni e Gerry Scotti: cosa succede; I film Disney e i cartoni animati da vedere a Natale sui canali Rai, Mediaset e Sky; Ascolti tv: Rai1 o Canale 5, chi ha vinto? I dati sono molto chiari. C'è un chiaro vincitore e un clamoroso flop.
Ascolti tv ieri 21 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 22 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di martedì 23 dicembre 2025. mam-e.it
Ascolti tv ieri domenica 14 dicembre chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, Sarà Sanremo, Fazio e Report - Ascolti tv domenica 14 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Sarà Sanremo contro Chi vuol essere milionario, Che tempo che fa e Report ... virgilio.it
Ascolti tv del 7 dicembre, Gerry Scotti sfida la Prima della Scala - "Chi vuol essere milionario" torna su Canale 5 in prima serata sotto l'abile guida di Gerry Scotti, su Rai 1 va in onda in diretta la Prima della Scala ... dilei.it
Ascolti TV Total Audience | Domenica 14 Dicembre 2025. Amici (+79K) cresce più di tutti e supera i 3 milioni. Segue Affari Tuoi (+18K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com facebook
#AscoltiTV Total Audience | Domenica 14 Dicembre 2025. #Amici25 (+79K) cresce più di tutti e supera i 3 milioni. Segue #AffariTuoi (+18K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.