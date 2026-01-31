Arknights Endfield | Come ottenere evocazioni gratuite

In Arknights Endfield, i giocatori devono usare permessi e valute per reclutare personaggi e armi. Il sistema gacha è piuttosto complesso, ma ci sono modi per ottenere evocazioni gratuite. Basta seguire le dritte e sfruttare le occasioni che il gioco offre senza spendere soldi.

In Arknights Endfield il reclutamento di personaggi e armi utilizza un sistema gacha basato su permessi e valute specifiche. Non è necessario spendere denaro reale per effettuare molte pull: giocando con costanza e gestendo bene le risorse è possibile accumulare un buon numero di evocazioni gratuite. La chiave è conoscere bene banner, cambi valuta e negozi interni. Sistema di evocazione e tipi di permesso. Ogni banner richiede un tipo preciso di permesso. I biglietti non sono universali, quindi vanno gestiti con attenzione.

