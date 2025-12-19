Conferenza di fine anno di Putin la proposta di matrimonio che sorprende tutti in diretta

Nel tradizionale appuntamento di fine anno, il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto la consueta conferenza stampa annuale, trasmessa in diretta da Mosca e seguita da giornalisti e cittadini collegati da tutto il Paese. Al centro del confronto, come previsto, la guerra in Ucraina e il ruolo della Russia nello scenario internazionale. Putin ha ribadito che le forze armate russe starebbero avanzando lungo tutta la linea di contatto e ha escluso compromessi che non rientrino nelle condizioni di pace fissate da Mosca. Ha inoltre attaccato duramente l’ Unione Europea e accusato il governo di Kiev di non mostrare una reale disponibilità al dialogo, insistendo sulla necessità di riconoscere i territori oggi contesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

