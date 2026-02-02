La Apple annuncia il ritorno di CarPlay con una versione più avanzata, chiamata CarPlay Ultra. La nuova versione arriverà su un modello Hyundai-Kia nel secondo semestre del 2026. L’azienda punta a migliorare l’esperienza di guida con funzionalità aggiornate e più performanti.

Apple conferma il ritorno di CarPlay con una versione aggiornata, CarPlay Ultra, destinata a debuttare su un modello del gruppo Hyundai-Kia nella seconda metà del 2026. Il sistema, finora riservato esclusivamente all’Aston Martin, si prepara a entrare in un mercato di massa, segnando un passo strategico per l’azienda di Cupertino nel settore automotive. L’annuncio, basato su informazioni provenienti da fonti interne e confermato da analisti del settore, indica che la nuova generazione del software non si limita al semplice mirroring dello schermo del telefono, ma si integra profondamente con l’architettura elettronica dell’auto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple conferma il ritorno di CarPlay con una versione aggiornata per modelli del 2026

Approfondimenti su Apple CarPlay

Nuovo Apple Car Play dopo l’aggiornamento ad iOS 26!

Ultime notizie su Apple CarPlay

