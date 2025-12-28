Dopo aver omaggiato i Beatles, Neil Young e i Depeche Mode, Tori Amos ha deciso di rileggere, a modo suo, anche Bruce Springsteen. La cantautrice ha pubblicato una cover di Growin’ Up, successo del 1973 del Boss, che verrà inserita in una versione aggiornata della raccolta Strange Little Girls, in origine pubblicata nel 2001. L’album verrà ristampato da Rhino il 20 febbraio 2026, in occasione del suo venticinquesimo anniversario. La nuova edizione comprenderà anche After All di David Bowie e Only Women Bleed di Alice Cooper, all’epoca usati come B sides, oltre a due cover inedite, Growin’ Up di Bruce Springsteen e Hoover Factory di Elvis Costello. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tori Amos pubblicherà una versione aggiornata del suo album di cover “Strange Little Girls”

