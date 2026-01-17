Aggredito in ospedale paziente muore il giorno dopo | aperta indagine

La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’indagine sul decesso di un uomo di 89 anni, deceduto all’ospedale “Villa Malta” un giorno dopo essere stato aggredito da due persone. La vicenda solleva questioni sulla gestione e sulla sicurezza all’interno delle strutture sanitarie. Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità e approfondiscono le circostanze dell’accaduto.

La Procura di Nocera Inferiore sta indagando sul decesso di un 89enne di Sarno, morto all'ospedale “Villa Malta” il giorno dopo aver subito l'aggressione da due persone. La vittima era ricoverata in Cardiologia. Secondo il figlio dell'anziano, che con la sua denuncia ha spinto la procura ad aprire un'inchiesta, l'uomo era pronto a essere dimesso entro pochi giorni. Lo scorso ottobre, l'uomo avrebbe discusso con i parenti di un altro paziente, ricoverato nello stesso reparto. A quel punto l'aggressione e l'intervento dei carabinieri della stazione. Da capire il motivo del litigio, secondo denuncia legato a problemi sorti tra i due pazienti, durante il ricovero. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

