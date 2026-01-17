Aggredito in ospedale paziente muore il giorno dopo | aperta indagine
La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’indagine sul decesso di un uomo di 89 anni, deceduto all’ospedale “Villa Malta” un giorno dopo essere stato aggredito da due persone. La vicenda solleva questioni sulla gestione e sulla sicurezza all’interno delle strutture sanitarie. Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità e approfondiscono le circostanze dell’accaduto.
La Procura di Nocera Inferiore sta indagando sul decesso di un 89enne di Sarno, morto all'ospedale “Villa Malta” il giorno dopo aver subito l'aggressione da due persone. La vittima era ricoverata in Cardiologia. Secondo il figlio dell'anziano, che con la sua denuncia ha spinto la procura ad aprire un'inchiesta, l'uomo era pronto a essere dimesso entro pochi giorni. Lo scorso ottobre, l'uomo avrebbe discusso con i parenti di un altro paziente, ricoverato nello stesso reparto. A quel punto l'aggressione e l'intervento dei carabinieri della stazione. Da capire il motivo del litigio, secondo denuncia legato a problemi sorti tra i due pazienti, durante il ricovero. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Dimessa dall’ospedale bimba di due anni muore dopo qualche ora. Aperta indagine e disposta autopsia
Leggi anche: Malore dopo una disinfestazione in casa: moglie muore, grave il marito. Aperta indagine
Aggredito in ospedale, paziente muore il giorno dopo: aperta indagine; Rapina in casa, ladro accoltellato dal proprietario muore al Pronto soccorso; Uomo ferito durante un furto e morto all’ospedale di Magenta, era stato abbandonato davanti al pronto soccorso; Il suo cane viene aggredito e ucciso da un amstaff, 49enne incinta si sente male: poco dopo perde il bimbo.
Siracusa, medico aggredito in ospedale da una paziente - La donna ha colpito la dottoressa con un ombrello dopo essere stata sorpresa a rubare materiale da un magazzino ... siracusanews.it
Violenza in corsia, medico aggredito in ospedale da un paziente a colpi di ombrello - Ancora un episodio di violenza ai danni di un medico all’interno di un ospedale siciliano. blogsicilia.it
Ospedale di Siracusa, paziente aggredisce dottoressa con un ombrello - Una dottoressa in servizio all'ospedale Umberto I di Siracusa è stata prima minacciata e poi aggredita da una paziente. meridionews.it
Lei aveva 20 anni, lui 64… Questa relazione è finita in un incubo! | True crime italiano Documentari
Incinta al terzo mese, assiste alla scena del suo bulldog aggredito e ucciso da un cane di razza amstaff, avverte un malore e viene trasportata in ospedale: poche ore dopo perde il feto. È quanto avvenuto a Merine, frazione di Lizzanello (Lecce) a una donna d - facebook.com facebook
Un 21enne evaso per due volte dai domiciliari a Campodipietra, ha aggredito una persona, finita in ospedale in gravi condizioni #IoSeguoTgr @TgrRai x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.