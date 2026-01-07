La EFL ha scelto Nagravision per rafforzare la protezione dei diritti digitali nella stagione 2025/26. La soluzione integra monitoraggio in tempo reale, watermarking forense e sicurezza end-to-end, offrendo una strategia efficace contro lo streaming illegale. Questo approccio mira a tutelare ricavi, club e tifosi, garantendo un ambiente digitale più sicuro e conforme alle normative.

Strategia avanzata contro lo streaming illegale nella stagione 202526 con monitoraggio in tempo reale, watermarking forense e sicurezza end-to-end a tutela di ricavi, club e tifosi.. Nel complesso scenario della distribuzione digitale contemporanea, la protezione dei diritti sportivi è diventata una priorità assoluta per le organizzazioni che mirano a preservare il valore economico e l' attrattività delle competizioni. In quest'ottica, la English Football League ha formalizzato un'importante partnership con NAGRAVISION, società del Gruppo Kudelski e leader globale nelle soluzioni per la sicurezza dei media, con l'obiettivo dichiaratamente ambizioso di contrastare sistematicamente la pirateria dei contenuti live. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Protezione anti-pirateria, la EFL sceglie Nagravision per blindare i diritti digitali

Leggi anche: Quello che il calcio non riesce a far quadrare tra costo degli abbonamenti tv, pirateria e diritti di trasmissione

Leggi anche: Informatica: diritti digitali, cosa sono e come usarli

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Fusione Fastweb-Vodafone, nasce il nuovo gigante delle telecomunicazioni in Italia; Mediaset domina Auditel 2025: primo editore TV, radio e digitale con share record sul target commerciale; Rai e gli ascolti 2025: share vicino al 30%, Sanremo da record e fiction evento trascinano la leadership.

Dragon Age 2 ancora sotto accusa per l'anti-copia - Le prime puntate della vicenda hanno visto dichiarazioni contrastanti da parte di BioWare, che ha sviluppato il gioco, ed ... tomshw.it

La pirateria gaming è una vera piaga, azzannati il 20% dei profitti - Un recente studio pubblicato sulla rivista Entertainment Computing ha analizzato l'impatto economico della pirateria sui videogiochi protetti dal sistema anti- tomshw.it

Quanto costa la protezione anti umidità nelle opere di recupero Scopri il prezzo medio per la protezione anti umidità nelle opere di recupero. Prezzi 2025. Preventivi gratuiti - facebook.com facebook