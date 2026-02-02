Annebbiato dal fumo della gelosia | sospetta che la moglie abbia un amante e perseguita il rivale Scattano denuncia e arresto

Un uomo di Olgiate Comasco ha iniziato a seguire e molestare un rivale, convinto che avesse una relazione clandestina con sua moglie. La situazione è degenerata al punto che la vittima ha deciso di denunciare, portando all’arresto dell’aggressore. Ora, le forze dell’ordine stanno valutando il caso, mentre la famiglia coinvolta cerca di ricostruire i pezzi di una vicenda che ha scosso il paese.

Olgiate Comasco, 2 febbraio 2026 – Ha iniziato a prendere di mira un uomo, sospettando che avesse una relazione con sua moglie. Persecuzioni sempre più frequenti e invasive, che ora lo hanno portato in carcere. I carabinieri di Olgiate Comasco hanno arrestato un uomo di 54 anni, ritenuto responsabile di stalking nei confronti di un cinquantasettenne. Messaggi sospetti. L'arrestato, sospettando appunto un tradimento da parte della propria consorte, era già stato denunciato il 25 gennaio per comportamenti simili nei confronti dell'uomo che riteneva un suo rivale amoroso.

