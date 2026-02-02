Annebbiato dal fumo della gelosia | sospetta che la moglie abbia un amante e perseguita il rivale Scattano denuncia e arresto

Un uomo di Olgiate Comasco ha iniziato a seguire e molestare un rivale, convinto che avesse una relazione clandestina con sua moglie. La situazione è degenerata al punto che la vittima ha deciso di denunciare, portando all’arresto dell’aggressore. Ora, le forze dell’ordine stanno valutando il caso, mentre la famiglia coinvolta cerca di ricostruire i pezzi di una vicenda che ha scosso il paese.

Olgiate Comasco, 2 febbraio 2026 – Ha iniziato a prendere di mira un uomo, sospettando che avesse una relazione con sua moglie. Persecuzioni sempre più frequenti e invasive, che ora lo hanno portato in carcere. I carabinieri di Olgiate Comasco hanno arrestato un uomo di 54 anni, ritenuto responsabile di stalking nei confronti di un cinquantasettenne. 08-10-2010 COMO TRIBUNALE GENERICA FOTO CUSA CELL 335 6855682 Messaggi sospetti . L’arrestato, sospettando appunto un tradimento da parte della propria consorte, era già stato denunciato il 25 gennaio per comportamenti simili nei confronti dell'uomo che riteneva un suo rivale amoroso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Annebbiato dal fumo della gelosia: sospetta che la moglie abbia un amante e perseguita il rivale. Scattano denuncia e arresto Approfondimenti su Olgiate Comasco Pensa che sia l’amante della moglie e lo aggredisce a martellate Accecata dalla gelosia colpisce l'auto della rivale in amore con una statua della Madonna: estetista condannata Un'estetista è stata condannata per aver danneggiato l'auto della rivale in amore, colpendola con una statua della Madonna, motivata dalla gelosia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Hai mai sentito questa frase "Mio nonno è campato 90 anni e ha sempre mangiato di tutto" Ogni volta che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ribadisce che i salumi e gli insaccati sono cancerogeni di Gruppo 1 (stessa categoria del fumo e dell’ami - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.