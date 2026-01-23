In Alphial gruppo SGD Pharma a San Michelino Gatti è sciopero

A San Michelino Gatti, Alphial, parte del gruppo SGD Pharma, è attualmente interessata da uno sciopero dei lavoratori. SGD Pharma, leader francese nel settore del packaging farmaceutico, aveva acquisito Alphial di Felino con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione sul mercato. La situazione sul campo evidenzia le tensioni tra l’azienda e i dipendenti, che chiedono maggiore attenzione alle condizioni di lavoro e alle garanzie occupazionali.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.