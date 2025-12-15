Arriva la neve in Liguria | allerta gialla zone coinvolte previsioni e scenari

L'arrivo della neve in Liguria ha portato l'emissione di un'allerta gialla da parte di Arpal. La zona interessata, la zona D, include i versanti padani di ponente, come Valle Stura e l'entroterra savonese fino alla Val Bormida, con previsioni e scenari da monitorare attentamente.

Arpal ha emesso un'allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente della Liguria. Parliamo della zona D che comprende la Valle Stura e l'entroterra savonese fino alla Val Bormida. Allerta neve in Liguria, quando e doveL'allerta gialla per neve scatta dalla mezzanotte e fino alle ore 14 di. Genovatoday.it

Martedì allerta gialla per neve nell'entroterra ligure di Ponente: rischio gelicidio - Valutati gli ultimi modelli meteo Arpal ha emesso allerta gialla per neve sui versanti padani di Ponente (Zona D) dalle ore 00 alle 14 di martedì 16 ... primocanale.it