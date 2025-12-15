Arriva la neve in Liguria | allerta gialla zone coinvolte previsioni e scenari

L'arrivo della neve in Liguria ha portato l'emissione di un'allerta gialla da parte di Arpal. La zona interessata, la zona D, include i versanti padani di ponente, come Valle Stura e l'entroterra savonese fino alla Val Bormida, con previsioni e scenari da monitorare attentamente.

ALLERTA ARANCIONE PER NEVE NELL' ENTROTERRA LIGURE

