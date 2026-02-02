Allerta meteo Roma e Lazio 3 febbraio | torna il maltempo ci attende almeno una settimana di pioggia

Martedì 3 febbraio, Roma e il Lazio si svegliano sotto l’allerta meteo gialla. La pioggia torna a fare capolino e durerà almeno una settimana. Le previsioni parlano di pioggia stabile, senza neve in città, anche se sugli Appennini potrebbe nevicare. La gente si prepara ad affrontare un’altra ondata di maltempo, con le strade che già si riempiono di pozzanghere e traffico rallentato.

Il 10 gennaio, Roma e il Lazio sono interessati da un’allerta meteo gialla a causa di una prevista ondata di maltempo.

