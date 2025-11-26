Milan Athekame e Gimenez ancora fuori | cresce ottimismo per Saelemaekers Pulisic…

Nel pomeriggio sono arrivate delle notizie preoccupanti per Massimiliano Allegri e tutti i tifosi del Milan: le condizioni di Saelemaekers e Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Athekame e Gimenez ancora fuori: cresce ottimismo per Saelemaekers. Pulisic…

Argomenti simili trattati di recente

Infortunati Milan | Svolta Gimenez e lungo stop per Athekame Le novità https://bit.ly/4pbH2pm - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Athekame dovrà fermarsi per circa un mese Vai su X

GAZZETTA - Milan, Gimenez vicino al rientro, Athekame fuori un mese - Santiago Gimenez ha recuperato dal problema alla caviglia rimediato nella gara contro l'Atalanta e ... Si legge su napolimagazine.com

Infortunati Milan | Svolta Gimenez e lungo stop per Athekame: le novità - Il Milan fa il punto sui propri giocatori indisponibili. Come scrive fantamaster.it

Milan, Santiago Gimenez punta al rientro contro la Lazio - Santiago Gimenez sta meglio ed è vicino al rientro: il centravanti messicano, out da qualche settimana per smaltire un problema alla caviglia che lo ha tormentato nell'ultimo periodo, ... Lo riporta milannews.it