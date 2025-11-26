Milan Athekame e Gimenez ancora fuori | cresce ottimismo per Saelemaekers Pulisic…

Pianetamilan.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio sono arrivate delle notizie preoccupanti per Massimiliano Allegri e tutti i tifosi del Milan: le condizioni di Saelemaekers e Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan athekame e gimenez ancora fuori cresce ottimismo per saelemaekers pulisic8230

© Pianetamilan.it - Milan, Athekame e Gimenez ancora fuori: cresce ottimismo per Saelemaekers. Pulisic…

Argomenti simili trattati di recente

milan athekame gimenez fuoriGAZZETTA - Milan, Gimenez vicino al rientro, Athekame fuori un mese - Santiago Gimenez ha recuperato dal problema alla caviglia rimediato nella gara contro l'Atalanta e ... Si legge su napolimagazine.com

milan athekame gimenez fuoriInfortunati Milan | Svolta Gimenez e lungo stop per Athekame: le novità - Il Milan fa il punto sui propri giocatori indisponibili. Come scrive fantamaster.it

milan athekame gimenez fuoriMilan, Santiago Gimenez punta al rientro contro la Lazio - Santiago Gimenez sta meglio ed è vicino al rientro: il centravanti messicano, out da qualche settimana per smaltire un problema alla caviglia che lo ha tormentato nell'ultimo periodo, ... Lo riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Athekame Gimenez Fuori