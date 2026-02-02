Domani sera il Milan affronta il Bologna in una sfida importante. Max Allegri si presenta in conferenza stampa, ma evita di parlare di Mateta, l’attaccante del Crystal Palace, che potrebbe arrivare in rossoblù. L’allenatore si limita a rispondere alle domande sui giocatori del suo team, lasciando in sospeso la questione legata all’attaccante francese. La trattativa sembra ancora aperta, ma per ora nessuna novità ufficiale.

Per l'occasione, ad Allegri è stata anche rivolta una domanda sul possibile approdo in rossonero di Jean-Philippe Mateta, classe 1997, attaccante francese per il quale il Diavolo è in trattativa con gli inglesi del Crystal Palace in quest'ultimo giorno di calciomercato. La risposta? Il tecnico rossonero non ha voluto sbilanciarsi, come di consueto. "Come ho sempre detto, parlo solamente dei calciatori tesserati del Milan. Anche per rispetto, non è giusto parlare di giocatori di altre squadre", ha sottolineato Allegri. Mateta, in questo momento, sta svolgendo a Parigi delle visite mediche ulteriori, per conto del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri in conferenza stampa: “Mateta? Parlo solo dei tesserati del Milan”

Oggi, alle ore stabilite, si terrà la conferenza stampa di mister Allegri, allenatore del Milan.

Nella conferenza stampa dell’Inter, Chivu ha commentato l’incontro con il Bologna, sottolineando l’identità definita della squadra avversaria e domandando se Cancelo rappresenti ancora il suo stile di gioco.

