Milan-Lecce oggi la conferenza stampa di mister Allegri | orario luogo diretta tv e non solo

Oggi, alle ore stabilite, si terrà la conferenza stampa di mister Allegri, allenatore del Milan. L’evento si svolgerà in un luogo specifico e sarà possibile seguirlo in diretta tv. Durante l’incontro, Allegri illustrerà i temi principali relativi alla partita Milan-Lecce, valida per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026. Questa presentazione offrirà aggiornamenti importanti sulla squadra e sulla sfida in programma.

Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, presenterà oggi in conferenza stampa i temi principali di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026. Una gara da vincere per continuare a lottare per lo Scudetto con l'Inter. Le info Domani, domenica 18 gennaio, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà, a 'San Siro', il Lecce di Eusebio Di Francesco per la 21^ giornata della Serie A 2025-2026. Il Diavolo ci arriva da secondo in classifica, a quota 43 punti, a - 3 dall'Inter capolista del campionato; i salentini da quartultimi in graduatoria e in piena lotta per la salvezza nel torneo.

