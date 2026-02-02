Alisson Santos è un esterno sinistro che calcia con il destro il piede invertito che piace a Conte
Oggi Alisson Santos si presenta a Villa Stuart per un incontro con il capitano Di Lorenzo. Il giocatore brasiliano, offensivo e destro, è pronto a firmare con il Napoli. Si tratta del secondo e forse ultimo acquisto del mercato di gennaio per il club azzurro.
Oggi Alisson Santos è atteso a Villa Stuart dove incrocerà il capitano Di Lorenzo. È il secondo e molto probabilmente ultimo colpo del mercato di gennaio del Napoli. Il primo è stato Giovane. Ne scrive anche il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Alisson de Almeida Santos dallo Stato di Bahia, 23 anni, dovrà offrire soluzioni alternative. Se vogliamo ha compiuto per sommi capi il percorso di Noa Lang, però allo Sporting: è arrivato a Lisbona in estate dal Brasile e ha messo insieme 30 presenze rivelandosi prettamente un uomo di coppe: mai titolare in campionato ma dal primo minuto tre volte in Coppa di Portogallo, una in Coppa di Lega e una in Champions, competizione dove però è stato capace di segnare 3 gol – i soli della sua esperienza -, l’ultimo mercoledì al 94’ della sfida contro l’Athletic Bilbao, quella della vittoria che ha consacrato la qualificazione diretta dei portoghesi agli ottavi, saltando in corsa all’87’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
