Alis­son San­tos è un esterno sini­stro che cal­cia con il destro il piede invertito che piace a Conte

Da ilnapolista.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi Alisson Santos si presenta a Villa Stuart per un incontro con il capitano Di Lorenzo. Il giocatore brasiliano, offensivo e destro, è pronto a firmare con il Napoli. Si tratta del secondo e forse ultimo acquisto del mercato di gennaio per il club azzurro.

Oggi Alis­son San­tos è atteso a Villa Stuart dove incrocerà il capitano Di Lorenzo. È il secondo e molto probabilmente ultimo colpo del mercato di gennaio del Napoli. Il primo è stato Giovane. Ne scrive anche il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Alis­son de Almeida San­tos dallo Stato di Bahia, 23 anni, dovrà offrire solu­zioni alter­na­tive. Se vogliamo ha com­piuto per sommi capi il per­corso di Noa Lang, però allo Spor­ting: è arri­vato a Lisbona in estate dal Bra­sile e ha messo insieme 30 pre­senze rive­lan­dosi pret­ta­mente un uomo di coppe: mai tito­lare in cam­pio­nato ma dal primo minuto tre volte in Coppa di Por­to­gallo, una in Coppa di Lega e una in Cham­pions, com­pe­ti­zione dove però è stato capace di segnare 3 gol – i soli della sua espe­rienza -, l’ultimo mer­co­ledì al 94’ della sfida con­tro l’Athle­tic Bil­bao, quella della vit­to­ria che ha con­sa­crato la qua­li­fi­ca­zione diretta dei por­to­ghesi agli ottavi, sal­tando in corsa all’87’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

alis173son san173tos 232 un esterno sini173stro che cal173cia con il destro il piede invertito che piace a conte

© Ilnapolista.it - Alis­son San­tos è un esterno sini­stro che cal­cia con il destro, il piede invertito che piace a Conte

Approfondimenti su Alisson Santos

Il Napoli sta lavorando per il mercato estivo: piace Valincic, esterno destro della Dinamo Zagabria

Il Napoli sta valutando importanti opportunità di mercato, tra cui l’interesse per Valincic, esterno destro della Dinamo Zagabria.

Quando chiami qualcuno con il tuo smartphone Pixel, Google registrerà tutto quello che dirai: la svolta che non piace a tutti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Alisson Santos

Argomenti discussi: Calciomercato Napoli: l'assalto finale per Alisson Santos; Perché il Napoli ha preso Alisson Santos: stesso ruolo e stessa esigenza da colmare di gennaio scorso; Napoli, hai visto che gol in Champions di Alisson Santos?; Napoli-Alisson Santos, affare in dirittura d'arrivo.

alis son san tosAlis­son San­tos è un esterno sini­stro che cal­cia con il destro, il piede invertito che piace a ConteAlis­son San­tos ha 23 anni, con lo Sporting ha segnato gol pesanti in Champions. Il suo pezzo forte è l'uno contro uno ... ilnapolista.it

alis son san tosCdS Campania – SERVE UN SANTOS. Il Napoli abbraccia Alisson, ha fatto l’ultimo assist con lo SportingDa Lisbona a Napoli passando per Roma, tutto in poche ore. Alisson Santos ha vissuto pienamente il suo ultimo giorno da giocatore dello Sporting: Rui Borges lo ha convocato, lo ha portato in panchina ... ilnapolionline.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.