Oggi Alisson Santos si presenta a Villa Stuart per un incontro con il capitano Di Lorenzo. Il giocatore brasiliano, offensivo e destro, è pronto a firmare con il Napoli. Si tratta del secondo e forse ultimo acquisto del mercato di gennaio per il club azzurro.

Oggi Alis­son San­tos è atteso a Villa Stuart dove incrocerà il capitano Di Lorenzo. È il secondo e molto probabilmente ultimo colpo del mercato di gennaio del Napoli. Il primo è stato Giovane. Ne scrive anche il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Alis­son de Almeida San­tos dallo Stato di Bahia, 23 anni, dovrà offrire solu­zioni alter­na­tive. Se vogliamo ha com­piuto per sommi capi il per­corso di Noa Lang, però allo Spor­ting: è arri­vato a Lisbona in estate dal Bra­sile e ha messo insieme 30 pre­senze rive­lan­dosi pret­ta­mente un uomo di coppe: mai tito­lare in cam­pio­nato ma dal primo minuto tre volte in Coppa di Por­to­gallo, una in Coppa di Lega e una in Cham­pions, com­pe­ti­zione dove però è stato capace di segnare 3 gol – i soli della sua espe­rienza -, l’ultimo mer­co­ledì al 94’ della sfida con­tro l’Athle­tic Bil­bao, quella della vit­to­ria che ha con­sa­crato la qua­li­fi­ca­zione diretta dei por­to­ghesi agli ottavi, sal­tando in corsa all’87’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alis­son San­tos è un esterno sini­stro che cal­cia con il destro, il piede invertito che piace a Conte

