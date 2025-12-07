Dal King of Pizza ai Top 40 Under 40 | Daniele Bartocci celebra il successo nel food Made in Italy

Forlitoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane manager agroalimentare e giudice negli anni del talent-show tv King of Pizza sul circuito Sky (format che tornerà protagonista a gennaio al Sipep di Rimini), Daniele Bartocci, è stato insignito del riconoscimento internazionale Top 40 Under 40 – Business Elite Awards 2025. Emozionato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

