Dal King of Pizza ai Top 40 Under 40 | Daniele Bartocci celebra il successo nel food Made in Italy
Il giovane manager agroalimentare e giudice negli anni del talent-show tv King of Pizza sul circuito Sky (format che tornerà protagonista a gennaio al Sipep di Rimini), Daniele Bartocci, è stato insignito del riconoscimento internazionale Top 40 Under 40 – Business Elite Awards 2025. Emozionato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
