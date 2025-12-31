Capodanno 2026 Divertiamoci in sicurezza – zero alcol zero rischi alla guida
Per il Capodanno 2026, Trepuzzi promuove un messaggio di sicurezza con l’iniziativa “Divertiamoci in sicurezza – zero alcol, zero rischi alla guida”. Con la Delibera di Giunta n. 291/2025, l’Amministrazione comunale ha aderito all’evento, sostenendo comportamenti responsabili per un festeggiamento sereno e senza incidenti, in linea con le direttive di Anci Puglia e delle associazioni partner.
Con Delibera di Giunta n. 2912025 l’Amministrazione Comunale di Trepuzzi ha aderito, su invito di Anci Puglia, dell’Associazione A.I.S.E. (Associazione d’Integrazione e Sviluppo Europeo – AP Sets) e con il patrocinio della Regione Puglia, alla campagna regionale di sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Notte di capodanno, Saverino (PD): "Festeggiare il 2026 in totale sicurezza e senza inutili rischi"
Leggi anche: Autostrade per l’Italia e Polizia: “Guida senza rischi”, campagna dedicata alla sicurezza in vista dell’esodo di Natale 2025
Capodanno 2026, “Divertiamoci in sicurezza – Zero Alcol, Zero Rischi alla Guida”; Anche Andria tra i “Capodanni di Puglia”. Fino al 6 gennaio musica dal vivo nelle piazze; La sindaca Bruno incontra papa Leone XIV: «L’ho invitato a tornare ad Andria»; Andria: Il messaggio di augurio e preghiera per il Nuovo Anno 2026 del Vescovo Luigi Mansi.
Capodanno 2026 “Divertiamoci in sicurezza – Zero Alcol, Zero Rischi alla Guida” - 291/2025 l'Amministrazione Comunale di Trepuzzi ha aderito, su invito di Anci Puglia, dell'Associazione A. corrieresalentino.it
Capodanno 2026 a Brescia: festa sì, ma in sicurezza - Due grandi eventi tra Piazza della Loggia e il Castello, con regole, controlli e servizi potenziati: ecco come. quibrescia.it
Capodanno 2026 a Roma, la sicurezza in piazza e al Circo Massimo: droni contro rapine con lo spray e molestie sessuali seriali - Oggi Comitato provinciale in Prefettura per mettere a punto le misure per la notte di mercoledì. msn.com
Amic Sentinelli, divertiamoci, ma con criterio! Ci vediamo nel 2026 #capodanno #botti #pets - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.