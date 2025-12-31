Capodanno 2026 Divertiamoci in sicurezza – zero alcol zero rischi alla guida

Per il Capodanno 2026, Trepuzzi promuove un messaggio di sicurezza con l’iniziativa “Divertiamoci in sicurezza – zero alcol, zero rischi alla guida”. Con la Delibera di Giunta n. 291/2025, l’Amministrazione comunale ha aderito all’evento, sostenendo comportamenti responsabili per un festeggiamento sereno e senza incidenti, in linea con le direttive di Anci Puglia e delle associazioni partner.

Capodanno 2026 a Brescia: festa sì, ma in sicurezza - Due grandi eventi tra Piazza della Loggia e il Castello, con regole, controlli e servizi potenziati: ecco come. quibrescia.it

Capodanno 2026 a Roma, la sicurezza in piazza e al Circo Massimo: droni contro rapine con lo spray e molestie sessuali seriali - Oggi Comitato provinciale in Prefettura per mettere a punto le misure per la notte di mercoledì. msn.com

Amic Sentinelli, divertiamoci, ma con criterio! Ci vediamo nel 2026 #capodanno #botti #pets - facebook.com facebook

