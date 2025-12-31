Quando lo speaker del Roland Garros perse la voce per Nadal | Lui piangeva e io non riuscivo a parlare

Durante il torneo del Roland Garros di maggio, Rafa Nadal ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Marc Maury, speaker dell’evento, ha condiviso un episodio significativo: nel momento in cui Nadal piangeva, la sua voce si è bloccata, rendendo difficile l’annuncio dei suoi successi. Questo racconto evidenzia l’emozione e l’importanza di quell’evento, sottolineando il legame tra atleta e pubblico.

