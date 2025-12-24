Sempio? Roba gravissima Garlasco e c’è anche la bomba su Alberto Stasi

Il caso di Garlasco torna a occupare il centro del dibattito televisivo e giudiziario, riaprendo ferite mai davvero rimarginate. A distanza di anni dall’ omicidio di Chiara Poggi, la domanda resta sospesa e divide ancora l’opinione pubblica: Alberto Stasi è un innocente in carcere oppure Andrea Sempio è finito dentro un’indagine che assomiglia a un ultimo disperato tentativo di ribaltare una sentenza definitiva. Il tema è stato affrontato martedì 23 dicembre a 4 di sera, il programma di Rete 4 condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra, che ha dedicato ampio spazio agli sviluppi più recenti dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

