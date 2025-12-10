Terna via i tralicci anni ’60 nell’area sud di Salerno | 80 mln per ammodernare la rete elettrica

Terna avvia un importante intervento di ammodernamento della rete elettrica nell’area sud di Salerno, con un investimento di 80 milioni di euro. Dopo l’avvio dell’iter autorizzativo, la società ha pubblicato l’avviso con le particelle catastali coinvolte, segnando un passo avanti nel rinnovo delle infrastrutture e nella modernizzazione del sistema elettrico locale.

Terna fa un passo decisivo nell’ammodernamento della rete elettrica dell’area sud di Salerno. Dopo l’avvio dell’iter autorizzativo da parte del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, la società guidata da Giuseppina Di Foggia ha pubblicato l’avviso con le particelle catastali interessate dal progetto. L’intervento vale 80 milioni di euro e punta a rendere più adeguata e robusta la rete locale, oggi ancora appoggiata su elettrodotti degli anni Sessanta. Obiettivo: garantire un servizio elettrico più efficiente e una trasmissione dell’energia più stabile in un’area densamente abitata e industrializzata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it