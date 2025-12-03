Il capolavoro di Harold Pinter Ritorno a casa al Teatro Petrarca in una nuova produzione firmata da Massimo Popolizio
Arezzo, 3 dicembre 2025 – “ Ritorno a casa ”, il capolavoro d i Harold Pinter del 1964, sarà in scena al Teatro Petrarca di Arezzo in una nuova produzione giovedì 4 dicembre ore 21, con replica venerdì 5 dicembre alla stessa ora, come parte della stagione teatrale 20252026. Tradotto da Alessandra Serra, lo spettacolo si muove tra umorismo e tragedia, creando un’atmosfera ambigua e conturbante nella quale la leggerezza apparente della commedia si intreccia con temi profondamente drammatici. La regia teatrale è firmata da Massimo Popolizio, le scene e i costumi sono di Maurizio Balò, Gianluca Sbicca e Antonio Marras, le musiche di Alessandro Saviozzi, le luci di Luigi Biondi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
