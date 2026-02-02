Addio Biagio Pelagatti lo storico vigile urbano è morto a 104 anni

San Giovanni Teatino piange Biagio Pelagatti, il vigile urbano che se n’è andato a 104 anni. La comunità si è stretta intorno alla famiglia e ai tanti amici, ricordando un uomo che ha lasciato un segno forte. Pelagatti, in congedo da tempo, era conosciuto da tutti e la sua lunga vita ha rappresentato un punto di riferimento per molti. La città si prepara a dare l’ultimo saluto a un concittadino che ha attraversato un secolo di storia.

San Giovanni Teatino saluta l'ultracentenario. I funerali saranno celebrati nella chiesa di San Rocco San Giovanni Teatino dice addio commossa al concittadino ultracentenario Biagio Pelagatti. Vigile urbano in congedo, se ne è andato all'età di 104 anni compiuti a novembre scorso lasciando un segno profondo nel cuore din cgi lo ha conosciuto. "Ricordo la tua vitalità, il tuo sorriso cosi' come la tua filastrocca 'la Cascatella' che mi hai fatto riascoltare nel giorno del tuo compleanno. È un ricordo che porterò nel cuore con orgoglio ed emozione" le parole del sindaco Giorgio Di Clemente porgendo le condoglianze alla famiglia del signor Biagio.

