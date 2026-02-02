Coach Sacco ha cambiato volto alla Adamant in meno di due settimane. Dopo un inizio difficile, la squadra ha trovato nuova grinta e ha conquistato due vittorie di fila. Per la prima volta in stagione, ha battuto una big, dimostrando che l’identità che Sacco ha costruito funziona. Ora l’Adamant guarda avanti con fiducia, convinta di poter crescere ancora.

Determinata, attenta, aggressiva, coesa, compatta. E chi più ne ha, più ne metta. Coach Sacco ha rivoltato l’ Adamant in meno di due settimane, e l’ha portata ad uscire dalla crisi vincendo due partite consecutive, trovando per la prima volta in stagione lo scalpo di una big, dopo esserci andata soltanto vicina nel girone di andata. L’esperto tecnico pesarese ha cambiato volto ad una squadra che stava piano piano sprofondando nelle sabbie mobili, incapace di reagire sul piano psicologico ad una serie di risultati negativi arrivati sotto la gestione Benedetto. La scossa è servita a ridare ai giocatori nuovi stimoli e a cambiare completamente pelle: "I ragazzi hanno dato continuità al lavoro iniziato con Fabriano – le parole di Sacco dopo la gara vinta con la Luiss –, la prima cosa su cui ci siamo concentrati è stata la difesa: ho dato loro delle regole precise ed un tipo di intensità totale da mantenere su tutti i quaranta minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Adamant, la rivoluzione di coach Sacco: "C’è un’identità, possiamo crescere ancora"

Approfondimenti su Adamant CoachSacco

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Adamant CoachSacco

Argomenti discussi: Adamant, la rivoluzione di coach Sacco: C’è un’identità, possiamo crescere ancora.

Adamant, la rivoluzione di coach Sacco: C’è un’identità, possiamo crescere ancoraDeterminata, attenta, aggressiva, coesa, compatta. E chi più ne ha, più ne metta. Coach Sacco ha rivoltato l’Adamant in meno di due settimane, e l’ha portata ad uscire dalla crisi vincendo due partite ... ilrestodelcarlino.it

Telestense. . ADAMANT FERRARA BASKET 2018 Coach Giancarlo Sacco pare avere idee chiare sul lavoro che lo attende per risolvere i problemi che hanno fatto scivolare la squadra nella seconda parte della classifica. - facebook.com facebook