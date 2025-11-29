Truffe ad anziani smantellata organizzazione che operava in tutta Italia

Il blitz e’ scattato alle ore 4 di venerdì 28 novembre con 100 poliziotti della Questura di Padova, in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che nel capoluogo partenopeo e in tutta la regione Campania hanno eseguito le Misure Cautelari nei confronti di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

