Accoltellato e preso a ombrellate | ragazzino aggredito fuori dal centro commerciale

Un ragazzino è stato accoltellato e poi colpito con l’ombrello fuori dal centro commerciale Elnos di Roncadelle. È stato raggiunto al gluteo da un coltello e, subito dopo, preso a botte con il manico di un ombrello. Soccorso dai passanti, è stato portato in ospedale a Brescia, dove i medici hanno stabilito che le sue ferite sono guaribili. La polizia sta indagando per capire cosa abbia scatenato questa violenta aggressione.

Ferito al gluteo con un coltello e poi picchiato con il manico di un ombrello. È successo a un ragazzino italiano, non ancora maggiorenne, fuori dal centro commerciale Elnos di Roncadelle: è finito in ospedale, al Civile di Brescia, dove i medici gli hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in circa venti giorni. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, domenica 1 febbraio. I presunti aggressori sono stati fermati dai carabinieri della Stazione di Roncadelle, intervenuti tempestivamente dopo la chiamata al numero unico per le emergenze. Anche loro sono giovanissimi: hanno 18 e 16 anni. Il maggiorenne risulta già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

