Accoltellamento al Pionta giovane ferito a una coscia | indagano i carabinieri

Questa domenica pomeriggio, nel parco del Pionta, un giovane è stato ferito a una coscia durante un’accoltellamento. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto, ancora senza aver arrestato nessuno. La zona è stata teatro di una lite finita in violenza, e ora gli investigatori cercano di capire cosa abbia scatenato l’aggressione.

Aggressione a colpi di coltello nel pomeriggio di domenica 1 febbraio nella zona del Parco del Pionta. Intorno alle 17 un giovane straniero è rimasto ferito a una coscia al termine di un episodio di violenza avvenuto tra via Filzi e via Mecenate. L'aggressore si è dato alla fuga subito dopo il fatto. Il ferito, privo di documenti al momento del soccorso, è stato assistito dal personale del 118 dell' Asl Toscana sud est. La perdita di sangue è stata copiosa, ma le condizioni sono state valutate di media gravità (codice 2): l'uomo non è in pericolo di vita ed è stato trasportato all' Ospedale San Donato.

