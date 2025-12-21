Sparatoria a Bientina ventenne ferito Indagano i carabinieri

A Bientina, questa sera, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto un giovane di 20 anni di origine albanese. Il ragazzo è stato ferito e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l'accaduto e individuare eventuali responsabili. Indagano i carabinieri.

Bientina (Pisa), 20 dicembre 2025 – I carabinieri indagano sul ferimento a colpi di arma da fuoco di un 20enne di origine albanese, le cui condizioni non sarebbero gravi, avvenuto questa sera intorno alle 20 a Bientina. Ancora da chiarire la dinamica della vicenda, avvenuta tra Bientina e la vicina Montopoli in Val d'Arno, dove il 20enne è stato soccorso dai sanitari del 118. Il giovane sarebbe stato raggiunto a una spalla da due colpi ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo. Da quanto appreso, i fatti sarebbero iniziati intorno alle 20 in una via di Bientina, dove si sarebbero uditi degli spari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sparatoria a Bientina, ventenne ferito. Indagano i carabinieri Leggi anche: Ventenne accoltellato in piazza nella notte, è giallo: indagano i carabinieri Leggi anche: Sparatoria in città, c’è un morto: indagano i carabinieri Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sparatoria a Udine vicino alla sede della Regione Fvg: 4 feriti, caccia all’uomo armato in fuga - A Udine una lite tra famiglie nomadi è degenerata in una sparatoria non lontano dagli uffici della Regione Friuli Venezia Giulia: quattro persone sono rimaste ferite, due in condizioni gravi. fanpage.it +++ Sparatoria in Australia: «Dieci morti e 18 feriti» - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.