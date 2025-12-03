Una serata per i diritti dei disabili

Una serata dedicata alla sensibilità, inclusione e ai diritti delle persone con disabilità. Sabato 6 dicembre a Scandiano sarà proposta l'iniziativa ' Notte di luce ': dopo la grande partecipazione registrata lo scorso anno, l'evento si rinnova con un programma corale che coinvolge scuole, associazioni e realtà sociali. Alle 17.30, da piazza Spallanzani, inizierà la tradizionale camminata a lume di candela: un gesto simbolico di attenzione verso le necessità di tutte e di tutti. Il corteo attraverserà il centro cittadino accompagnato dalla musica della marching band Red In Black che scandirà il ritmo fino all'arrivo in piazza Primo Maggio previsto per le 18.

