A San Donaci il calcio diventa ponte tra culture | la squadra femminile porta unità in un paese che si rinnova

A San Donaci il calcio diventa un modo per unire le persone. Sabato 31 gennaio, il paese ha ospitato un torneo di dama, organizzato dalla Federazione Sport Sordi Italia. Dieci atleti provenienti da Bari, Taranto, Brindisi e Lecce si sono sfidati in un evento che ha portato un po’ di colore e di spirito di squadra tra i cittadini. La giornata ha mostrato come lo sport possa diventare un ponte tra diverse culture e generazioni, contribuendo a rendere il paese più aperto e vivo.

A San Donaci, in provincia di Brindisi, si è svolto sabato 31 gennaio il campionato regionale di dama organizzato dalla Fssi, la Federazione Sport Sordi Italia, con la partecipazione di dieci atleti provenienti da Bari, Taranto, Brindisi e Lecce. L’evento si è svolto nella biblioteca comunale “Suor Sara Totaro”, trasformata per l’occasione in un palcoscenico di concentrazione, strategia e rispetto reciproco. L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giancarlo Miccoli, ha unito sport e inclusione in un momento di condivisione che ha superato i confini geografici e sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A San Donaci il calcio diventa ponte tra culture: la squadra femminile porta unità in un paese che si rinnova. Approfondimenti su San Donaci “Black and White“ ad Arté. La musica come ponte tra culture diverse Domani sera alle 21, al cinema teatro Arté di Capannori, si terrà il concerto Conifa sceglie il Cilento: EURO 2026 sarà un ponte tra culture e territori Il Cilento si prepara ad accogliere l’evento internazionale che vedrà protagonisti le nazioni e le comunità non riconosciute: EURO 2026 organizzato da Conifa. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su San Donaci Argomenti discussi: La dama come palestra di vita: incoronati i campioni provinciali 2026; Piano di prevenzione con autovelox, telelaser e postazioni fisse: i calendari del mese di febbraio 2026; Infedele patrocinio e falsità ideologica: avvocato condannato a un anno e mezzo; Campionato regionale Fssi dama 2026 :: Segnalazione a Lecce - LeccePrima. La dama come palestra di vita: incoronati i campioni provinciali 2026Un weekend di strategia e solidarietà ha visto confrontarsi 36 atleti di tutte le età nella biblioteca comunale. Presente anche l'Avis fornendo premi e medaglie ai partecipanti ... brindisireport.it Meteo San Donaci - Previsioni a lungo termineIl grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ... ilmeteo.it Confcommercio Cellino San Marco - San Donaci - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.