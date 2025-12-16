Capodanno in piazza a Peschiera del Garda

Peschiera del Garda si appresta a celebrare il Capodanno con una grande festa in piazza, pronta a coinvolgere la comunità in un evento ricco di musica, allegria e socialità. Un’occasione per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026 insieme, in un’atmosfera di festa e condivisione.

Peschiera del Garda si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il 2026 con una grande festa di Capodanno in piazza, pensata per far vivere a tutti una notte speciale all'insegna della musica, del divertimento e della condivisione. L'appuntamento è per mercoledì 31 dicembre 2025, quando il.

