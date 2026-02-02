A Novedrate incontro tra accademici e tecnologi sul ruolo dell’intelligenza artificiale nell’istruzione superiore

Mercoledì 4 febbraio, all’Università eCampus di Novedrate si svolge una giornata dedicata all’intelligenza artificiale e il suo impatto sull’istruzione superiore. Accademici e tecnologi si incontrano per discutere di come queste nuove tecnologie stanno cambiando il modo di insegnare e preparare le professioni del futuro.

Mercoledì 4 febbraio, nella sede principale dell'Università eCampus a Novedrate, in provincia di Como, si terrà una giornata di approfondimento dedicata al ruolo delle intelligenze artificiali nell'istruzione superiore e nella trasformazione delle professioni. L'iniziativa, intitolata *eCampus, didattica aumentata e IA: il ruolo delle università nelle politiche di innovazione*, riunirà accademici, esperti tecnologi, rappresentanti del mondo del lavoro e personalità del settore culturale per esplorare le implicazioni educative, etiche e sociali dell'innovazione tecnologica. L'evento si inserisce nel quadro del ventennale di attività dell'ateneo, che ha sempre posto al centro della sua missione la formazione di competenze critiche e la promozione di un uso responsabile delle nuove tecnologie.

