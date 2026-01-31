Reati dei minorenni raddoppiati in un anno Cresce la violenza di genere

A Napoli, i processi contro i minorenni sono più che raddoppiati in un anno. I numeri parlano chiaro: aumentano le accuse legate alla violenza, anche grave, e alle condotte devianti come l’uso di armi bianche e i legami con la criminalità organizzata. La situazione preoccupa le autorità, che cercano di fare luce su un fenomeno in crescita.

I dati sono stati inseriti nella relazione della presidente della Corte d'Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario Raddoppiano a Napoli i processi che vedono imputati minorenni. Aumentano, in particolare, gli "episodi di violenza, anche grave, e di condotte devianti legate all'uso di armi bianche e alla criminalità organizzata" registrati presso il tribunale per i minorenni di Napoli. I procedimenti dibattimentali sono passati da 226 a 448, secondo i dati resi noti nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario dalla presidente della Corte d'Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Napoli Minorenni

A Monza, l’aumento dei reati legati alla violenza di genere preoccupa le autorità.

Nel 2024, il numero di omicidi commessi da minorenni in Italia ha superato i 35 casi, rappresentando oltre il 10% dei 319 omicidi totali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Minorenni

Argomenti discussi: Aumentano i reati da codice rosso, i furti in appartamento e la violenza minorile; Fogli di via, ammonimenti, avvisi orali e daspo: oltre 950 provvedimenti in 12 mesi - BresciaToday; Gratteri: 'Minori carne da macello e utili idioti per il crimine'.

Reati dei minorenni raddoppiati in un anno. Cresce la violenza di genereI dati sono stati inseriti nella relazione della presidente della Corte d'Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario ... napolitoday.it

Coltelli, mazze e catene: più che raddoppiati i minori denunciatiIl rapporto A mano armata. Un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile tra percezione e realtà sarà presentato a marzo ... corrieredellacalabria.it

«Raddoppiano i processi a carico di minori e crescono i reati di genere: ci sono anche minorenni terroristi» - facebook.com facebook