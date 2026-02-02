A Jesolo sorge un presepe di sabbia che sfida l’immaginazione con forme marine e storia natalizia intrecciate

A Jesolo, sulla spiaggia, è stato completato il presepe di sabbia più grande d’Italia. Migliaia di visitatori si sono riversati sulla spiaggia per ammirare le sculture che combinano forme marine e scene natalizie. L’opera, chiamata “Jesolo Sand Nativity”, ha attirato attenzione per la sua dimensione e i dettagli curati. La manifestazione si è conclusa con successo, lasciando i visitatori affascinati e il mare come sfondo naturale.

A Jesolo, sulla spiaggia del litorale veneto, si è chiusa con un trionfo di presenze la più grande manifestazione artistica in sabbia mai realizzata in Italia: il presepe di sabbia "Jesolo Sand Nativity". Domenica 8 febbraio, un giorno prima della fine ufficiale dell'esposizione, il numero totale di visitatori ha superato quota 145.000, segnando un record assoluto che non solo batte il precedente storico del 2022, ma lo fa con un margine significativo. L'evento, che ha attirato quasi 2.800 persone al giorno in media, ha raggiunto questo livello di successo con quasi una settimana di anticipo rispetto alla conclusione programmata.

