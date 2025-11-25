Terry Gilliam il cineasta che sfida gli algoritmi con l' immaginazione

Al Torino Film Festival, dove riceve uno dei premi “Stella della Mole”, Terry Gilliam arriva come un sopravvissuto glorioso a mezzo secolo di cinema immaginifico. Regista, illustratore, membro ribelle dei Monty Python, Gilliam ha attraversato la storia del cinema come un cavaliere errante che combatte contro un nemico sempre diverso: la realtà, la censura, i produttori e oggi gli algoritmi. Il suo cinema – da Brazil a L’esercito delle 12 scimmie, da Il barone di Münchhausen a I fratelli Grimm e l’incantevole strega – non è mai stato fantasia, come lui stesso rivendica, ma pura immaginazione: un motore libero, senza regole, senza struttura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terry Gilliam, il cineasta che sfida gli algoritmi con l'immaginazione

Leggi anche questi approfondimenti

Oggi 22 novembre tanti auguri a #TerryGilliam che compie 85 anni: quali dei suoi film avete amato di più? Unico membro americano dei #MontyPython e principale autore-animatore dei cartoni surreali e bizzarri che inframmezzavano il celebre spettacolo Mon - facebook.com Vai su Facebook

Terry Gilliam arriva al #TFF43! Il maestro dell’immaginazione riceverà la Stella della Mole in occasione della proiezione di “Fear and Loathing in Las Vegas”. @GiulioBase Vai su X

Terry Gilliam, il cineasta che sfida gli algoritmi con l'immaginazione - Al Torino Film Festival, dove riceve uno dei premi “Stella della Mole”, Terry Gilliam arriva come un sopravvissuto glorioso a mezzo secolo di cinema immaginifico. quotidiano.net scrive

Terry Gilliam: “Paura e delirio a Las Vegas? Non so quanto latte in polvere si sia aspirato Johnny Depp” - Terry Gilliam ha riportato sul grande schermo il suo capolavoro diventato un cult, “ Paura e delirio a Las Vegas ”, in occasione del 43esimo Torino Film Festival. Come scrive torinoggi.it

Matera Film Festival, nella città dei Sassi arriva Terry Gilliam: arte, satira e visioni surreali nel genio del cineasta - Sarà protagonista di una masterclass dal titolo Il Fantastico Medioevo nei film di Terry Gilliam, in cui racconterà la genesi visiva e simbolica del suo immaginario cinematografico ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it