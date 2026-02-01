YOLO+ sconfitta a Battipaglia | le cinghialesse lottano con coraggio fino alla fine

La YOLO+ Cestistica Benevento torna a casa con una sconfitta dopo una partita combattuta contro il Minibasket Battipaglia. La gara è rimasta in equilibrio fino alla fine, con entrambe le squadre che si sono battute duro. Alla fine, però, sono stati i padroni di casa a ottenere la vittoria, anche se le ragazze di Benevento non hanno mollato fino all’ultimo secondo.

Tempo di lettura: 3 minuti La YOLO+ Cestistica Benevento esce sconfitta dalla trasferta sul campo del Minibasket Battipaglia, al termine di una gara sempre punto a punto. Match fatto di sostanziale equilibrio, in cui le cinghialesse hanno lottato con coraggio, tenendo testa alle avversarie. Nelle battute finali, però, ad avere la meglio sono state le locali con il risultato di 64-61. Ad aprire la gara un break di 4-0 firmato Mantineo, ma Battipaglia reagisce subito, portandosi sul +3 con Evangelista. Successivamente, le cinghialesse riescono a rimettersi davanti con Manganiello e Saccomanno, ma nei minuti finali le locali trovano un buon parziale per tornare in vantaggio, chiudendo la prima frazione sul 18-14.

