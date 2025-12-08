Yolo+ Cestistica Benevento le cinghialesse si aggiudicano il derby contro la Samnium

Anteprima24.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti La YOLO+ Cestistica Benevento si sblocca e conquista la vittoria nel derby contro la Samnium Benevento, regalando una grande gioia al folto pubblico del PalaMiwa. Le cinghialesse hanno offerto una prestazione impeccabile per intensità e qualità di gioco, combinando una difesa solidissima (soltanto 36 punti subiti) ad una buona prova offensiva, dominando il parquet per gran parte del match.   Dopo quasi quattro minuti a canestri inviolati, a trovare il primo canestro è la YOLO+ con una tripla di Mantineo. La Samnium risponde con le triple di Clementi e Muscetta, toccando il +5. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

yolo cestistica benevento le cinghialesse si aggiudicano il derby contro la samnium

© Anteprima24.it - Yolo+ Cestistica Benevento, le cinghialesse si aggiudicano il derby contro la Samnium

Altre letture consigliate

Yolo+ Cestistica Benevento, cinghialesse ko nel turno infrasettimanale

Trasferta a Trani per la YOLO+ Cestistica: cinghialesse a caccia della prima vittoria

yolo cestistica benevento cinghialesseSfida importante per la YOLO+ contro il Basket Stabia Cinghialesse in trasferta a Castellammare sabato alle 19 - La YOLO+ Cestistica Benevento torna in campo, a meno di 72 ore di distanza dal turno infrasettimanale, per affrontare il Basket Stabia. Scrive sanniosport.it

Derby cittadino alle porte per la YOLO+: domenica al PalaMiwa arriva la Samnium - La YOLO+ Cestistica Benevento torna al PalaMiwa per un derby tutto da vivere, contro la Samnium Basket Benevento. Secondo sanniosport.it

yolo cestistica benevento cinghialesseLa YOLO+ cade sul parquet di Fasano. Sconfitta per le cinghialesse contro la seconda in classifica Sport - Le cinghialesse non riescono a reggere il confronto con una grande squadra, attualmente seconda in ... Segnala realtasannita.it

Cerca Video su questo argomento: Yolo Cestistica Benevento Cinghialesse