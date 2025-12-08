Yolo+ Cestistica Benevento le cinghialesse si aggiudicano il derby contro la Samnium
Tempo di lettura: 2 minuti La YOLO+ Cestistica Benevento si sblocca e conquista la vittoria nel derby contro la Samnium Benevento, regalando una grande gioia al folto pubblico del PalaMiwa. Le cinghialesse hanno offerto una prestazione impeccabile per intensità e qualità di gioco, combinando una difesa solidissima (soltanto 36 punti subiti) ad una buona prova offensiva, dominando il parquet per gran parte del match. Dopo quasi quattro minuti a canestri inviolati, a trovare il primo canestro è la YOLO+ con una tripla di Mantineo. La Samnium risponde con le triple di Clementi e Muscetta, toccando il +5. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
