Kia Seltos | il Suv compatto a benzina e full hybrid che sbarca in Europa
La Kia Seltos, ora alla seconda generazione, debutta ufficialmente in Europa, portando con sé un design moderno e tecnologie innovative. Disponibile in versioni a benzina e full hybrid, questo SUV compatto si propone come una valida alternativa nel segmento, combinando funzionalità, efficienza e stile per soddisfare le esigenze dei clienti europei.
La Kia Seltos entra nella sua seconda generazione e, per la prima volta, arriva ufficialmente anche in Europa, pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel segmento dei Suv compatti. Presentata in una world premiere dal titolo eloquente – “The Protagonist” – la nuova Seltos si inserisce tra Stonic e Sportage, andando a colmare il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Kia Seltos, il Suv compatto a benzina e full hybrid sbarca in Europa e rilancia la sfida globale - Kia rilancia una delle sue colonne globali con una world premiere dal titolo eloquente: “The Protagonist”. repubblica.it scrive
Nuova Kia Seltos, il suv compatto per il mercato globale - La produzione inizierà a dicembre partendo dall’India per poi proseguire in Corea, Usa, Europ ... Segnala askanews.it
Kia lancia la seconda generazione del SUV compatto Seltos, svelata all'evento globale "The Protagonist". Design rinnovato, tecnologia avanzata e praticità quotidiana definiscono l'evoluzione di questo modello chiave per il brand coreano. #KiaSeltos #SUV # Vai su X
: , ’ È ufficiale: dopo settimane di attesa, il nuovo SUV compatto di Kia è realtà. La Seltos di seconda generazione non solo rivoluziona stile e tecnologia, ma per la prim Vai su Facebook
