Kia Seltos | il Suv compatto a benzina e full hybrid che sbarca in Europa

Periodicodaily.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Kia Seltos, ora alla seconda generazione, debutta ufficialmente in Europa, portando con sé un design moderno e tecnologie innovative. Disponibile in versioni a benzina e full hybrid, questo SUV compatto si propone come una valida alternativa nel segmento, combinando funzionalità, efficienza e stile per soddisfare le esigenze dei clienti europei.

La Kia Seltos entra nella sua seconda generazione e, per la prima volta, arriva ufficialmente anche in Europa, pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel segmento dei Suv compatti. Presentata in una world premiere dal titolo eloquente – “The Protagonist” – la nuova Seltos si inserisce tra Stonic e Sportage, andando a colmare il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

