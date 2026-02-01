Volley Bergamo 1991 si riparte per il gran finale | domenica scontro diretto a Perugia

Domenica il Volley Bergamo 1991 torna in campo per il finale di stagione. Dopo la pausa per le final four di Coppa Italia, le ragazze si preparano allo scontro diretto a Perugia. Sono cinque partite in tutto a febbraio, tutte decisive per i playoff e tutte molto dure. La squadra vuole approfittare di questa occasione per mettere il turbo e avvicinarsi alla qualificazione.

Dopo una settimana di pausa per lasciare lo spazio alle final four di Coppa Italia, il Volley Bergamo 1991 mette nel mirino il proprio obiettivo, quello dei playoff, da centrare nel giro di cinque partite da disputare tutte a febbraio e tutte pesantissime in quanto scontri più o meno diretti. La grande corsa riparte da Perugia, a caccia di preziosi punti. Domenica 1 febbraio alle 17, al PalaBarton, saranno Serena Salvati e Maurizio Canessa a dirigere la sfida che sarà trasmessa in diretta streaming da volleyballworld.tv. Live Score on line su volleybergamo1991.it. Bergamo riparte da nono posto a 22 punti, -2 dalla soglia playoff, mentre Perugia è ultima in classifica.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il Volley Bergamo 1991 riprende il proprio percorso a Treviglio, affrontando Vallefoglia in una sfida importante dopo un periodo di assenza dalle gare casalinghe.

