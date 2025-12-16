Best Fifa Awards | è Donnarumma il migliore portiere del mondo
Gianluigi Donnarumma si aggiudica il prestigioso premio Best Fifa Award 2025 come miglior portiere del mondo. Riconoscimento che premia il suo talento e le sue prestazioni eccezionali sia con il Manchester City che con la Nazionale italiana. Un ulteriore traguardo per il portiere italiano, confermando la sua posizione tra i migliori nel panorama internazionale.
Un altro grande premio per un nostro connazionale che sta facendo, adesso, anche le fortune del Manchester City oltre a quelle della Nazionale italiana di calcio: Gianluigi Donnarumma ha vinto il premio Best Fifa Award 2025 come miglior portiere dell'anno. Il riconoscimento è stato ricevuto in anteprima e in maniera simbolica dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, com un messaggio sui social. " Donnarumma è il primo italiano a conquistare questo titolo dai tempi di Gianluigi Buffon nel 2017, dimostrando di esserne un degno successore ". La gioia di Donnarumma. La cerimonia di premiazione è prevista per martedì 16 dicembre alle ore 18 italiane a Doha. Ilgiornale.it
The Best FIFA Mens Player All Winners 1991-2024 Vinicius Junior wins 2024 viniciusjr
