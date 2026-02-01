Violenza a Porta Castiglione Forchielli | Il Comune non agisce Poi invoca più forze dell’ordine

Alberto Forchielli torna a parlare di sicurezza a Bologna, questa volta puntando il dito contro il Comune. L’imprenditore, che mira a candidarsi sindaco nel 2027, critica la gestione delle recenti violenze a Porta Castiglione. Secondo lui, l’amministrazione non sta facendo abbastanza, mentre si limita a chiedere più forze dell’ordine senza intervenire concretamente. La discussione sulla sicurezza si riaccende, e Forchielli non risparmia critiche all’attuale governo cittadino.

C’è ancora la Sicurezza in cima ai pensieri di Alberto Forchielli. L’imprenditore che punta a sfilare la poltrona di sindaco a Matteo Lepore nel 2027, dopo aver riproposto il tema delle ‘ ronde ’ ("Sarebbero la prima cosa che istituirei", aveva detto), interviene a gamba tesa anche sulle violenza degli ultimi giorni. "Davanti al degrado di piazzetta di Porta Castiglione, l’assessora alla Sicurezza Matilde Madrid invoca frasi che il suo partito una volta bollava di destra – sferza Forchielli –. ‘Bisogna potenziare i controlli, occorre una maggiore presenza delle forze dell’ordine ’, dice. Ha ragione, anche perché uno dei due protagonisti della rissa fermati dalla polizia doveva già essere espulso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

